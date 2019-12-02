Суд залишив чинним домашній арешт очільниці департаменту Офісу президента Кондзелі



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Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт директорку департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю

Світлана Кондзеля підозрюється в тому що, вона разом зі спільниками вимагала хабар за сприяння в призначенні на керівну посаду до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду, який відправив під домашній арешт начальницю департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Залишили запобіжний захід без змін», - сказали у відомстві.

Таким чином апеляційна палата відмовила САП у задоволенні апеляції.

Прокуратура наполягала на арешті Кондзелі.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодового домашнього арешту.

Також ВАКС обрав запобіжні заходи іншим двом підозрюваним у справі. Зокрема, екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Як відомо, Ліснича разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України».

Раніше повідомлялося, що глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.

Між іншим, раніше Ліснича кардинально змінила зовнішність.