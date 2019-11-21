Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи Кондзелі та Лісничій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Кондзеля отримала від Антикорупційного суду покарання: домашній арешт

САП просить збільшити заставу для Лісничої до 7,6 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи Світлані Кондзелі та її поплічниці Лісничій, які підозрюються у вимаганні 300 тис мертвих президентів США за працевлаштування в НАК Нафтогаз. Як повідомляють джерела Главкома, для Кондзелі прокурори просять замість домашнього арешту тримання під вартою у СІЗО, а для Вікторії Лісничої - збільшення застави до 7,6 мільйонів гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодового домашнього арешту.

Також ВАКС обрав запобіжні заходи іншим двом підозрюваним у справі. Зокрема, екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Як відомо, Ліснича разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України».

Раніше повідомлялося, що глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.

Між іншим, раніше Ліснича кардинально змінила зовнішність.