Суд залишив під арештом підозрюваного у сепаратизмі соратника Медведчука

Лесик перебуватиме під вартою без права визначення застави

Апеляційний суд Харківської області відмовив у задоволенні скарги на арешт екс-депутата міської ради VI-VII скликань, голови харківського осередку руху Віктора Медведчука «Український вибір – Право народу» Андрія Лесика, який підозрюється у сепаратизмі. Як повідомили у прес-службі суду, Лесик брав участь у засіданні, яке



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Підозрюваний у сепаратизмі Андрій Лесик

Лесик перебуватиме під вартою без права визначення застави

Апеляційний суд Харківської області відмовив у задоволенні скарги на арешт екс-депутата міської ради VI-VII скликань, голови харківського осередку руху Віктора Медведчука «Український вибір – Право народу» Андрія Лесика, який підозрюється у сепаратизмі.

Як повідомили у прес-службі суду, Лесик брав участь у засіданні, яке відбулося сьогодні, 21 грудня, в режимі відеозв’язку із Харківської установи виконання покарань (№27).

Заслухавши всі сторони, суд вирішив залишити ухвалу судді Київського районного суду про обрання Лесику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права визначення застави без змін.

Нагадаємо, Лесик заарештований без можливості внесення застави до 6 лютого.

Лесику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади.

За даними слідства, будучи депутатом Харківської міськради, Лесик закликав до зміни меж території України. У своїх публічних виступах він закликав блокувати транспортні розв'язки, щоб не давати пересуватися містом військовим і поліції, а також провести незаконний референдум і не підкорятися законній державній владі.

Лесик був затриманий у Луганській області 15 грудня на Луганщині і доставелений до Харкова для обрання запобіжного заходу.

У травні 2016 року Андрій Лесик рішенням позачергової сесії позбавлений депутатського мандату як проросійський депутат-піарник.

Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

У квітні цього року мер Харкова Геннадій Кернес обізвав екс-депутата та прогнав з міськради. «Я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли»,- сказав Кернес Лесику.

Джерело: УНІАН