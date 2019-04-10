Суд залишив під вартою екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману



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Суд розглянув рішення щодо залишення Замани у СІЗО до 15 квітня

Київський апеляційний суд у вівторок, 9 квітня, відмовився відпустити з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману.

Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що судді ухвалили проміжне рішення щодо того, аби залишити Заману в СІЗО до 15 квітня. Як пояснили в суді, за цей час необхідно дослідити додаткові матеріали справи з суду першої інстанції.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду.

Екс-керівника Генштабу ЗСУ Заману взяли під варту до 27 березня 2019 року, без права внесення застави.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.