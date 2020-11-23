Суддя Конституційного суду показав «приклад», як треба уникати покарання за порушення правил е-декларування

Володимир Мойсик не встиг відобразити на сайті НАЗК зміни у декларації. Суд став на бік можновладця

Голосіївський районний суд Києва закрив справу щодо судді Конституційного суду (КС) Володимира Мойсика за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст. 172-6 КУпАП), заявивши про скасування акту, який встановлює адміністративну відповідальність за таке порушення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 листопада.

За даними протоколу Національного агентства з питань запобігання корупції, суддя Мойсик не встиг до 24 лютого 2020 року розмістити на сайті Агентства зміни, пов’язані зі своїм майновим станом, а саме зарплату у розмірі 150 тис. грн. Відповідне повідомлення суддя оприлюднив о 9:14 25 лютого.

У ході засідання суддя Конституційного суду заперечив провину і пояснив: 150 тис. грн – це лише частина його щомісячного заробітку, тому її не можна вважати такою, що є суттєвою зміною у його доходах.

Окрім того, Володимир Мойсик зауважив, що причини, які призвели до несвоєчасності подання ним повідомлення на сайті НАЗК, були його зайнятість під час виконання службових обов`язків та технічні проблеми, що виникли із накопичувачем, на якому містився електронний підпис.

Захисник судді КС просив закрити провадження у справі, вважаючи, що в діях його підзахисного відсутній умисел на несвоєчасне подання повідомлення.

Водночас прокурор вважав, що вина судді Володимира Мойсика у вчинені правопорушення за ч.2 ст. 172-6 КУпАП, є доведеною, оскільки воно за своїм складом є формальним. При цьому він наголосив, що рішенням Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року було визнано такою, що не відповідають Конституції України частину 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» та скасовано обов`язок суб`єктів декларування, на яких розповсюджується дана норма, подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Через це прокурор просив закрити провадження у зв`язку із скасуванням акту, який встановлює адміністративну відповідальність.

Зауважимо, що покарання за ч.2 ст. 172-6 КУпАП («Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані») передбачає штраф від 1700 грн до 3400 грн.