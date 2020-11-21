У «Слузі народу» вважають: розпуск парламенту – «прекрасна річ»

Якщо парламент є недієвим, то президент повинен його розпустити, – наголосив політик

Гетманцев пояснив, чому він підтримав погрозу президента розігнати депутатів

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо розпуску парламенту, якщо ті, не вирішать питання з Конституційним судом.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев зазначив, що підтримую позицію у разі очищення влади, якщо він не є дієвим.

«Нічого поганого у розпуску Ради немає, що це очищення влади, і люди зможуть вирішити, кому з депутатів лишатися, а кому йти. Це прекрасна річ, нікому вона не шкодить. Знову ж таки, це рішення повинно бути ухвалене виключно на підставі Конституції, якщо є підстави для розпуску Ради. Якщо парламент є недієвим, то президент повинен його розпустити. У фракції є дискусія. Очевидно, що нема єдиної позиції, я це не заперечую», – наголосив політик.

Нагадаємо, що Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не буде знайдено вихід з кризи навколо КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.