Зеленський хоче пришвидшити врегулювання ситуації з Конституційним судом

Наразі Конституційний суд не працює через масове захворювання суддів коронавірусом

Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства, - президент

Президент Володимир Зеленський хоче активізувати врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Про це глава держави написав у Твіттері.

«Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо глибоко розуміє ситуацію з КСУ. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Маємо активізувати напрацювання збалансованого комплексного рішення для швидкого розв’язання кризи. Спільно ми знайдемо шлях, що відповідатиме верховенству права», ─ наголосив Зеленський.

.@giannibuquicch1 глибоко розуміє ситуацію з КСУ. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Маємо активізувати напрацювання збалансованого комплексного рішення для швидкого розв’язання кризи. Спільно ми знайдемо шлях, що відповідатиме верховенству права — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2020

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 листопада представив послам країн «Великої сімки» та Європейського Союзу шляхи виходу з конституційної кризи в Україні і заявив, що до кінця року має бути відновлена кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернуті контрольні функції НАЗК і вирішено питання Конституційного Суду.

До слова, Конституційний суд повідомив, коли відновить роботу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.