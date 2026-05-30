В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 14° до 16°

Сьогодні, 30 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні короткочасні дощі, у південних та східних областях вдень місцями грози, вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°, на заході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

Прогноз погоди на 30 травня Укргідрометцентр

У суботу, 30 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 11-16°, у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Як відомо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури.