«Суддя Майдану» добився скасування рішення Верховної Ради про своє звільнення

Колишній служитель Феміди довів, що парламентарі порушили норми регламенту

Верховний Суд України визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року про звільнення Віктора Степаненка з посади судді Васильківського міськрайонного суду Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 19 лютого. З кінця жовтня 2016 року екс-суддя оскаржував



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Представники Автомайдану під час протестних акцій у 2013-2014 роках

Колишній служитель Феміди довів, що парламентарі порушили норми регламенту

Верховний Суд України визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року про звільнення Віктора Степаненка з посади судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 19 лютого.

З кінця жовтня 2016 року екс-суддя оскаржував постанову парламенту про своє звільнення. У викладених аргументах Степаненко піддав сумніву висновок Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів, яка виявила порушення присяги судді під час винесення рішень щодо позбавлення права керувати транспортними засобами чотирьох автомайданівців (Степана Отруба, Миколу Оверківського, Андрій Шовковського і Василя Головка) на початку 2014 року. Пізніше висновок ТКС ліг в основу подання Вищої ради юстиції про звільнення судді Віктора Степаненка.

Крім цього, колишній суддя апелював, що його звільнення співпало з відпусткою і він не мав можливості належно бути повідомленим. Також, на його думку, народні депутати допустили порушення норм Регламенту Верховної Ради під час розгляду цього питання.

Верховний Суд погодився лише з двома аргументами екс-судді. По-перше, керівництво парламенту порушило ч. 5 ст. 216-1 Регламенту Верховної Ради, яка передбачає обов'язкове повідомлення судді про проведення засідання, на якому розглядатиметься питання його звільнення не пізніше ніж за три дні. Натомість урядова телеграма була надіслана судді Степаненку за день до розгляду питання.

По-друге, Верховна Рада вийшла за рамки ч. 4 статті 216-1 Регламенту, обмежившись загальним оголошенням питання про звільнення судді Віктора Степаненка за порушення присяги. Водночас буква закону вимагає обов’язкове обговорення такого питання у сесійній залі, можливість виступу самого судді.

Разом з тим, Верховний Суд не побачив протиправних дій Верховної Ради України у частині того, що постанова № 3581-8 про звільнення судді Степаненка була включена до порядку денного позачергової сесії.

Нагадаємо, що 29 вересня 2016 року на позачерговому засіданні Верховної Ради було звільнено за порушення присяги 29 суддів із 33, яких було висунуто на голосування.

Постанови про звільнення 17 суддів були підтримані з першого разу.

У той же час проекти постанов про звільнення багатьох суддів, в тому числі «суддів Майдану», спікер Верховної Ради Андрій Парубій неодноразово і безуспішно виносив на голосування: вони не отримували підтримки потрібної кількості парламентаріїв.

У середині лютого 2018 року адвокат родин Героїв Небесної Сотні Роман Маселко заявив, що з початку 2014 року Вища рада правосуддя звільнила лише 48 «суддів Майдану» – тих, що засуджували активістів Революції гідності. При цьому, за даними аналізу Тимчасової спеціальної комісії при Вищій раді юстиції, «суддями Майдану» є 351 особа. Під час Революції гідності ці судді позбавляли водійських прав автомайданівців, засуджували активістів та забороняли масові акції протесту.