Супрун назвала небезпечні продукти



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Супрун порадила більше вживати фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів і риби

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців зменшити вживання хліба, солодощів, солі, смаженої їжі та алкоголю.

На своїй сторінці у Facebook Супрун попередила, що таке харчування підвищує ризик появи хвороб серця і судин, а також смертності від них.

У той же час Супрун порадила більше вживати фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів і риби.

«Наскільки високі [ризики] – показали результати великого дослідження, в якому аналізували зв’язок харчування і ризиків смерті по серцево-судиннмх хворобах. В результаті Україна посіла перше місце за смертністю від цих хвороб в Європі. 4 смерті з 10 пов’язані саме з неправильним харчуванням», – написала Супрун.

«Надавайте перевагу цільнозерновому борошну, хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини. Клітковина це й фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби», – порадила вона.

Також Супрун порекомендувала зменшити споживання цукру, заявивши, що добова норма не повинна перевищувати 5 чайних ложок.