Супрун після відсторонення перебуває у відрядженні



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У МОЗ консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в.о. міністра

Де саме Супрун знаходиться у відрядженні, не уточняється

Відсторонена судом від посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун знаходиться у відрядженні.

Про це 6 лютого повідомили в ефірі «Сніданку 1+1» з посиланням на інформацію прес-служби керівника МОЗу.

Де саме Супрун знаходиться у відрядженні, не уточняється.

Як повідомлялося, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.