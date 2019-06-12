Супрун порадила, як правильно носити високі підбори



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За словами очільниці Мінохорониздоров'я, підбори можна носити, якщо приємно і комфортно, взуття має хороший супінатор і не тисне, але зловживати підборами не варто

Важливо не тільки корисно для здоров'я сидіти, але і комфортно ходити. Як і раніше, так і зараз: каблуки - основа ділового стилю і атрибут жіночності. Про те, чи можлива краса без жертв для здоров'я, розповіла у себе в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона звернула увагу, що в Японії підкреслюють важливість взуття з підборами для ділового стилю. Однак Супрун підкреслила, що підбори можна носити, якщо приємно і комфортно, взуття має хороший супінатор і не тисне, то все ж не потрібно забувати про ряд хвороб ніг і спини, до яких може призвести тривале носіння взуття на підборах:

Носіння високих підборів пов'язано з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болі в м'язах і ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, наприклад переломи гомілки, і вимагають досить тривалого лікування та реабілітації.

Високі підбори можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахіллового сухожилля і скорочення литкових м'язів. Тривале носіння високих підборів може знизити ефективність м'язів при ходьбі і збільшує ризики травм.

Хоча, як не дивно, дослідники вказують, що носіння високих підборів може зміцнити м'язи гомілок спочатку - протягом 1-3 років. Адже м'язи пристосовуються, щоб максимально утримувати вертикальне положення. Якщо ж регулярно носити підбори більше чотирьох років відбудеться ослаблення чотирьох функціональних м'язів гомілки і розбалансування стопи.

Через значний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи дегенеративних змін у суглобах і появи остеоартрозу. Навіть якщо ви носите взуття з високими, але широкими підборами - це може шкодити колінам.

На високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Чим вищі підбори, тим сильніший тиск. Наприклад, носіння підборів заввишки 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.

Тиск на стопи супроводжується болем, появою мозолів і наростів (як, наприклад, деформація Хаглунда - кісткове збільшення п'яти). Крім того, це збільшує ризики появи підошовного фасциїту - коли біль і запалення виникають у товстій смузі тканини - підошовної фасції, яка проходить по всій нижній частині стопи і з'єднує п'яткову кістку з пальцями ніг.

Високі підбори можуть сприяти виникненню болю в спині. Коли жінки носять підбори, центр ваги зміщується, то для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. І навіть, коли мозок навчився тримати рівновагу і рівне положення тіла ціною напруги м'язів спини, то це може призвести до болю в попереку.

Крім того, очільниця Міністерства охорони здоров'я порадила утриматися від ходіння на підборах вагітним, особливо жінкам на останньому триместрі, та в цілому регулярно виконувати вправи і розминати стопу.