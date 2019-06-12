Супрун порадила, як правильно носити високі підбори
За словами очільниці Мінохорониздоров'я, підбори можна носити, якщо приємно і комфортно, взуття має хороший супінатор і не тисне, але зловживати підборами не варто
Важливо не тільки корисно для здоров'я сидіти, але і комфортно ходити. Як і раніше, так і зараз: каблуки - основа ділового стилю і атрибут жіночності. Про те, чи можлива краса без жертв для здоров'я, розповіла у себе в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Вона звернула увагу, що в Японії підкреслюють важливість взуття з підборами для ділового стилю. Однак Супрун підкреслила, що підбори можна носити, якщо приємно і комфортно, взуття має хороший супінатор і не тисне, то все ж не потрібно забувати про ряд хвороб ніг і спини, до яких може призвести тривале носіння взуття на підборах:
- Носіння високих підборів пов'язано з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болі в м'язах і ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, наприклад переломи гомілки, і вимагають досить тривалого лікування та реабілітації.
- Високі підбори можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахіллового сухожилля і скорочення литкових м'язів. Тривале носіння високих підборів може знизити ефективність м'язів при ходьбі і збільшує ризики травм.
- Хоча, як не дивно, дослідники вказують, що носіння високих підборів може зміцнити м'язи гомілок спочатку - протягом 1-3 років. Адже м'язи пристосовуються, щоб максимально утримувати вертикальне положення. Якщо ж регулярно носити підбори більше чотирьох років відбудеться ослаблення чотирьох функціональних м'язів гомілки і розбалансування стопи.
- Через значний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи дегенеративних змін у суглобах і появи остеоартрозу. Навіть якщо ви носите взуття з високими, але широкими підборами - це може шкодити колінам.
- На високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Чим вищі підбори, тим сильніший тиск. Наприклад, носіння підборів заввишки 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.
- Тиск на стопи супроводжується болем, появою мозолів і наростів (як, наприклад, деформація Хаглунда - кісткове збільшення п'яти). Крім того, це збільшує ризики появи підошовного фасциїту - коли біль і запалення виникають у товстій смузі тканини - підошовної фасції, яка проходить по всій нижній частині стопи і з'єднує п'яткову кістку з пальцями ніг.
- Високі підбори можуть сприяти виникненню болю в спині. Коли жінки носять підбори, центр ваги зміщується, то для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. І навіть, коли мозок навчився тримати рівновагу і рівне положення тіла ціною напруги м'язів спини, то це може призвести до болю в попереку.
Крім того, очільниця Міністерства охорони здоров'я порадила утриматися від ходіння на підборах вагітним, особливо жінкам на останньому триместрі, та в цілому регулярно виконувати вправи і розминати стопу.