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    Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

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    <p>Ольга Стефанишина була призначена заступником міністра охорони здоров'я з євроінтеграції 11 січня 2018 року</p> - Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

    Ольга Стефанишина була призначена заступником міністра охорони здоров'я з євроінтеграції 11 січня 2018 року

    З січня 2018 року Ольга Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів та вакцинацію

    Заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина подала у відставку. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

    Стефанишина подала заяву про звільнення 7 червня.

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    З січня 2018 року Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.

    Раніше заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина задекларувала 827 018 гривень доходів за 2017 рік.

    11 січня 2018 Кабінет Міністрів призначив Стефанишину заступником міністра охорони здоров'я з євроінтеграції.

    Як повідомлялось, у команді президента Володимира Зеленського дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ефірі «1+1» сказав, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.

    Згодом виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

    Джерело: Українські новини

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