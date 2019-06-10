Супрун розповіла про шкідливість шаурми



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Улюблена страва Зеленського збільшує ризик атеросклерозу, харчового отруєння і ботулізму

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун взагалі вважає, що їсти краще вдома. Про це вона написала у Facebook:

«З дитинства ми знаємо, що мамина їжа найсмачніша. Коли ж стаємо дорослими, все рідше маємо можливість харчуватися вдома. Утім домашні страви не лише найсмачніші. Приготовані з любов’ю та турботою про здоров’я домашні страви корисніші за їжу в закладах харчування і шквидку їжу на вулиці. Адже вдома ми можемо свідомо контролювати, аби в нашій тарілці було менше цукру і жиру, та більше овочів та фруктів», - пише пані Супрун та наводить приклади «неповноцінного харчування, яке вам псує здоров’я», серед яких – та сама шаурма, без якої Зеленський не уявляє Києва.

Президент Зеленський з командою 29 травня перекусили на заправці шаурмою

Проте, вказує Супрун, «шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму».

Також Супрун застерігала українців від вживання хот-догів. «Він містить процесоване м’ясо, в якому є нітрозаміни (канцерогени), сіль (гіпертензія) та білий хліб (він має бути цільнозерновий чи висівковий, аби кишківник нам дарував вітаміни, а не закрепи)», - написала вона.

У піці очільниця МОЗ теж не бачить нічого корисного: «Ви досить багато заплатили за хліб, на якому так бракує свіжих овочів, а замість «чесного» справжнього м’яса — процесоване».

Вона також попередила, що бургер та картопля фрі (шаурма чи хот-дог) погіршені зайвими жирами в картоплі. Це не та олія, що потрібна для нашого здоров’я. Наш вибір — сирі оливкова олія та насіння соняшника, льону, горіхи.

«Печиво, цукерки, вафлі — це цукри, що викликають глікацію, тобто зниження імунітету, а також розвиток стійкості до інсуліну, ризик набору ваги та карієсу. Солодощі із тривалим терміном придатності містять трансжири, а це — ризик атеросклерозу та появи про-запального фону», - йдеться у повідомленні.

Супрун нагадала, що розмір порцій також має значення: