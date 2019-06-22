Супрун розповіла, як боротися з неприємним запахом тіла



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Супрун розповіла про те, що впливає на запах тіла

Глава МОЗ Уляна Супрун зазначила, що низка факторів впливає на запах тіла.

Даний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

«Це не тільки висока температура повітря, а ціла низка факторів - наш раціон, гормони, генетика, емоційний стан, види бактерій, що живуть на шкірі і косметичні засоби, якими ми користуємося«, - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона також додала, що на нашій шкірі є потові екринові, потові апокринові та сальні залози. Вони активно працюють під час фізичних навантажень, і коли нам жарко. Цих залоз більше, і вони відкриваються безпосередньо на поверхню шкіри. Протоки апокринових залоз відкриваються в волосяний фолікул. Ці залози починають активно працювати в період статевого дозрівання.

Розташовані вони досить локально - в пахвових зонах, в зоні паху і навколо сосків. Вони активуються, коли ми переживаємо стрес, тим самим викликають так званий «емоційний піт«.

Діючою речовиною антиперспірантів найчастіше є сіль алюмінію. Під час контакту з потом вони буквально заліплюють потові залози, в результаті чого поту стає менше.

При цьому в.о. голови МОЗ зазначила, що ці солі в деяких випадках можуть провокувати навіть ракові пухлини, але за умови прямого попадання в кров.

Також Супрун дала українцям кілька порад про те, як запобігти неприємному запаху і зменшити потовиділення.

У літню спеку особливо актуальне питання про те, як запобігти неприємному запаху поту та зменшити потовиділення. Як це можна зробити: