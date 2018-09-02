Супутники зафіксували підготовку військового параду в КНДР



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Північна Корея до 70-річчя заснування країни готує військовий парад

Північна Корея 9 вересня до 70-річчя заснування країни готує новий військовий парад.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на команду Інституту міжнародних досліджень Миддлбері, який зробив аналіз супутникових знімків, зроблених компанією Planet Lab.

За словами співрозмовників агентства, вересневий військовий парад буде схожий на той, який був проведений 8 лютого. Однак, зазначають вони, досі немає жодних ознак, що Пхеньян продемонструє на параді міжконтинентальні балістичні ракети, які здатні досягати континентальної частини США.

«На даний момент цей парад виглядає досить схожим, якщо не скромніше, ніж у лютому», - заявив представник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїса.

Серед зброї, яка команда інституту помітила на знімках, зроблених 22 серпня, були танки, самохідна артилерія, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси, ракети і ракетні пускові установки.