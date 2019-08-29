Сущенка доставили в московське СІЗО



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Наразі в Лефортово точно перебувають Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов

Український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений в Росії, зараз перебуває в московському СІЗО «Лефортово».

Про це ТАСС повідомив відповідальний секретар Громадської наглядової комісії (ОНК) Москви Іван Мельников.

«Сущенка доставили в «Лефортово», - сказав він.

«Можу сказати, що на даний час в слідчому ізоляторі точно знаходяться Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов», - сказав він.

Мельников не виключив, що також в московському ізоляторі перебувають й інші громадяни України.

«Всього за моїми даними більше 30 чоловік, включаючи заарештованих українських моряків», - сказав він.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у «шпигунстві».

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

Згодом Сущенко етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Сьогодні стало відомо, що 30 серпня очікується звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

23 серпня у Києві з візитом побувала Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Вона заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».