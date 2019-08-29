30 серпня очікується звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів - Чийгоз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода

Нардеп Ахтем Чийгоз уточнив, що можуть бути зміни у питанні передачі бранців Кремля в Україну

Заступник глави кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів уже в п'ятницю, 30 серпня.

Про це він сказав журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.

«Олег Сенцов у (московському СІЗО – ред.) «Лефортово». З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все лише ймовірно», - повідомив Чийгоз.

«Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлене «на рейки», й буде відпрацьоване - це так», - зазначив нардеп.

30 серпня ЗМІ повідомили, що українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії за обвинуваченням у тероризмі, доправили до Москви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

23 серпня у Києві з візитом побувала Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Вона заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».

Джерело: Інтерфакс-Україна