  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    30 серпня очікується звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів - Чийгоз

    • Розсилка
    30 серпня очікується звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів - Чийгоз
    Фото: Радіо Свобода

    Нардеп Ахтем Чийгоз уточнив, що можуть бути зміни у питанні передачі бранців Кремля в Україну

    Заступник глави кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів уже в п'ятницю, 30 серпня.

    Про це він сказав журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.

    «Олег Сенцов у (московському СІЗО – ред.) «Лефортово». З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все лише ймовірно», - повідомив Чийгоз.

    «Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлене «на рейки», й буде відпрацьоване - це так», - зазначив нардеп.

    30 серпня ЗМІ повідомили, що українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії за обвинуваченням у тероризмі, доправили до Москви.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

    23 серпня у Києві з візитом побувала Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Вона заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Росія Олег Сенцов Путін СІЗО політв’язні обмін полоненими Україна Ахтем Чийгоз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ