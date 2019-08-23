Результати щодо обміну полоненими з Росією очікуються в найближчі дні - Зеленський



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«Я працюю над цим вже два місяці, дайте мені виконати свою справу», - відповів Зеленський журналістам на запитання, коли відбудеться обмін утримуваними

«Я обіцяв народу України, що ми повернемо полонених, повернемо моряків», - сказав президент Зеленський

Перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам у п'ятницю, 23 серпня, відповідаючи на запитання, коли відбудеться обмін утримуваними та чи веде він переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я працюю над цим вже два місяці, дайте мені виконати свою справу. Я обіцяв народу України, що ми повернемо полонених, повернемо моряків, що ми припинимо війну. Я цим займаюся особисто... Ми чекаємо на результати крок за кроком, перші результати повинні бути вже найближчі дні, не хочу загадувати», - сказав Зеленський.

Як відомо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у п’ятницю, 23 серпня, прибула до Києва.

Нагадаємо, 23 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Джерело: УНН