Сущенко підписав згоду на відбування терміну в Україні – адвокат



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Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві

Українець підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання на Батьківщині

Захисник незаконно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні, проте «перебільшувати значення цього факту не варто».

Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

«Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі », - сказав Фейгін.