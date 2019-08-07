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    Сущенко підписав згоду на відбування терміну в Україні – адвокат

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    Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві - Сущенко підписав згоду на відбування терміну в Україні – адвокат
    Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві

    Українець підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання на Батьківщині

    Захисник незаконно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні, проте «перебільшувати значення цього факту не варто».

    Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

    «Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі », - сказав Фейгін.

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    На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз «на стадії завмирання». Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник. «Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться», - резюмував Фейгін.

    Як повідомлялося, кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

    Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д.Утробіно).

    У колонії Сущенко знаходиться в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими. Його утримання там 5 серпня було продовжено на три місяці.

     

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