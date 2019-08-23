«Велика робота»: Москалькова пояснила раптовий візит до Києва



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Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова

Москалькова попросила у журналістів мати «трохи терпіння»

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».

Про це повідомляє РБК.

«Ми сьогодні проводимо велику і серйозну роботу, про яку обов’язково буде повідомлено журналістам. Тільки трохи терпіння», - сказала омбудсмен в коментарі російському журналісту.

23 серпня стало відомо, що Тетяна Москалькова прибула до Києва. Візит омбудсмена триватиме один день.

Президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

Нагадаємо, 22 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.