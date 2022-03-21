«Свергнем действующую власть Киева». Під час війни росіянин отримав чотири роки тюрми

Чоловіка взято під варту через ризики у сприянні росії у проведенні військових дій в Україні

Росіянина і мешканця Хмельницької області визнано винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Хмельницького міськрайонного суду від 1 березня.

За даними досудового розслідування, на початку листопада 2021 року обвинувачений зі свого помешкання зробив кілька дописів у соціальній мережі «Одноклассники». Наведемо дещо з розповсюдженого:

«Присоединение юго-востока Украины к Российской Федерации – единственная возможность прекратить эту затяжную ужасную войну и хоть как-то наладить нормальную жизнь. Вопрос референдума о присоединение юго-восточных территорий к России рано или поздно неминуем! Так зачем затягивать? Зачем давать фашистам время для убиения и терзания истинно русского народа?»;

«Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединится в составе России, Белоруси и Украины по принципу Триединства!»;

«Если тебе надоело хохляцкое быдло, если тебе близко понятие Отчизны, если тебе надоела безработица и высокие тарифы, антисоциальная политика и страх за своё будущее – ты не один! Нас много и вместе мы победим! Да прибудет русский мир! Давайте воссоединятся и свергнем действующую воровскую власть Украины! Одесса, Херсон, Николаев, Днепр, Донецк и Луганск – не Украина, это Новороссия! И в тот момент, когда воссоединятся земли русские, настанут наши светлые дни! Одесса проснись! Хватить сидеть на диване и ждать завтра! Завтра может и не наступить! Пришло время выгонять бандеровскую хунту!».

У вказаних дописах обвинуваченого містяться публічні заклики до насильницького захоплення центральної державної влади шляхом відсторонення від виконання владних повноважень. Такі дії підпадають під санкцію ч.3 ст. 109 Кримінального кодексу («Розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади»). Покарання за це – обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся.

Водночас суд вважав, що покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна (крім житла), буде справедливим, необхідним та достатнім для виправлення і попередження нових злочинів обвинуваченим.

«Оскільки особа засуджується до реальної міри покарання, суд вважає за можливим клопотання прокурора задовольнити, обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, у тому числі продовження злочинної діяльності та сприяння країні-агресору росії у проведенні військових дій на території нашої Україні», – сказано у вироку.

Крім цього, суд конфіскував в дохід держави ноутбук, мобільний телефон і USB-модем обвинуваченого, які було визнано речовими доказами.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.