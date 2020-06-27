Цукерберг збіднів на $7 мільярдів за день
Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда
Мільярдер, засновник Facebook Марк Цукерберг за день збіднів на $7,2 мільярда після того, як деякі великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в соціальній мережі. Про це пише Bloomberg.
У п’ятницю, 26 червня, вартість акцій компанії впала на 8,3 відсотка після того, як одна з найбільших компаній в світі Unilever, заявила про рішення до кінця року більше не витрачати гроші на рекламу у всіх продуктах Facebook, в тому числі Instagram.
Від реклами в Facebook також відмовилися такі компанії, як телекомунікаційний гігант Verizon і один з найбільших світових виробників кондитерських виробів Hershey. Призупинила розміщення реклами компанія Coca-Cola. Вони заявили, що Facebook не вдалося на тлі протестів в США «в достатній мірі контролювати прояви ненависті і дезінформації на платформі».
Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда, йдеться у Bloomberg Billionaire Index. Цукерберг знаходиться на четвертій сходинці в рейтингу найбагатших людей планети.
Як повідомлялося раніше, більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку».
Серед компаній, що виступили проти правил Facebook із модерації контенту – міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures та інші.
Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».
Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.