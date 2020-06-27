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    Економіка та фінанси

    Цукерберг збіднів на $7 мільярдів за день

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    Більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи &laquo;зупинити насильство задля прибутку&raquo; - Цукерберг збіднів на $7 мільярдів за день
    Більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку»

    Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда

    Мільярдер, засновник Facebook Марк Цукерберг за день збіднів на $7,2 мільярда після того, як деякі великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в соціальній мережі. Про це пише Bloomberg.

    У п’ятницю, 26 червня, вартість акцій компанії впала на 8,3 відсотка після того, як одна з найбільших компаній в світі Unilever, заявила про рішення до кінця року більше не витрачати гроші на рекламу у всіх продуктах Facebook, в тому числі Instagram.

    Від реклами в Facebook також відмовилися такі компанії, як телекомунікаційний гігант Verizon і один з найбільших світових виробників кондитерських виробів Hershey. Призупинила розміщення реклами компанія Coca-Cola. Вони заявили, що Facebook не вдалося на тлі протестів в США «в достатній мірі контролювати прояви ненависті і дезінформації на платформі».

    Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда, йдеться у Bloomberg Billionaire Index. Цукерберг знаходиться на четвертій сходинці в рейтингу найбагатших людей планети.

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    Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), організація із захисту громадянських прав Color of Change, правозахисна організація Антидефамаційна ліга США (ADL) та інші правозахисники закликали компанії припинити розміщувати рекламу в Facebook, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством.

    Як повідомлялося раніше, більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку».

    Серед компаній, що виступили проти правил Facebook із модерації контенту – міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures та інші.

    Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».

    Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.

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