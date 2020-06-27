Цукерберг збіднів на $7 мільярдів за день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку»

Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда

Мільярдер, засновник Facebook Марк Цукерберг за день збіднів на $7,2 мільярда після того, як деякі великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в соціальній мережі. Про це пише Bloomberg.

У п’ятницю, 26 червня, вартість акцій компанії впала на 8,3 відсотка після того, як одна з найбільших компаній в світі Unilever, заявила про рішення до кінця року більше не витрачати гроші на рекламу у всіх продуктах Facebook, в тому числі Instagram.

Від реклами в Facebook також відмовилися такі компанії, як телекомунікаційний гігант Verizon і один з найбільших світових виробників кондитерських виробів Hershey. Призупинила розміщення реклами компанія Coca-Cola. Вони заявили, що Facebook не вдалося на тлі протестів в США «в достатній мірі контролювати прояви ненависті і дезінформації на платформі».

Сукупні статки Цукерберга впали до $82,3 мільярда, йдеться у Bloomberg Billionaire Index. Цукерберг знаходиться на четвертій сходинці в рейтингу найбагатших людей планети.

Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), організація із захисту громадянських прав Color of Change, правозахисна організація Антидефамаційна ліга США (ADL) та інші правозахисники закликали компанії припинити розміщувати рекламу в Facebook, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством.

Як повідомлялося раніше, більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку».

Серед компаній, що виступили проти правил Facebook із модерації контенту – міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures та інші.

Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».

Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.

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