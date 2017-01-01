Таємниці війського арсеналу в Калинівці. Нові шокуючі подробиці махінацій військових

Завідувачка сховищами арсеналу визнала, що закуповувала вогнегасники лише на папері

Калинівський районний суд Вінницької області визнав винною завідувачку сховищами військової частини A1119 Оксану Макарчук за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України («Службове підроблення та недбалість»), яка фіктивно провела закупівлю пожежно-технічного майна за бюджетні кошти. Про це стало відомо «Главкому» з



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Вибухи у Калинівці

Завідувачка сховищами арсеналу визнала, що закуповувала вогнегасники лише на папері

Калинівський районний суд Вінницької області визнав винною завідувачку сховищами військової частини A1119 Оксану Макарчук за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України («Службове підроблення та недбалість»), яка фіктивно провела закупівлю пожежно-технічного майна за бюджетні кошти.

Про це стало відомо «Главкому» з вироку суду від 21 листопада.

Суд з’ясував, що у лютому 2016 року командир в/ч A1119 уклав договір з фізично-особою підприємцем загальною вартістю 188,7 тис. грн. За ці кошти планувалося придбати 173 вогнегасника, 121 пожежний рукав та інше пожежно-технічне майно. При цьому, Оксана Макарчук, яка з 2000 року працює завідувачем сховищами військової частини A1119, підписала накладну про начебто отримання замовлених речей. Аналогічну операцію військослужбовець провела у внутрішньому документі, вказавши прізвище «Макарчук». Цим самим, вона вважала, що ФОП поставить пожежно-технічне майно після здійснення військовою частиною його попередньої оплати, як він робив це раніше.

Відтак, постачальнику перерахували 188,7 тис. грн за пожежну продукцію, яка так і не надійшла до військової частини A1119.

У суді Макарчук визнала свою вину і у повній мірі відшкодувала завдану шкоду.

Зважаючи на це, суд оштрафував її на 5100 грн і вирішив не позбавляти права обіймати певні посади.

Як повідомляв «Главком», у квітні Калинівський районний суд виніс вирок щодо командира військової частини А1119 Ігоря Мележика за недбале ставлення до військової служби (3 ст.425 КК України). Його було засуджено до двох років тюрми, але водночас пом’якшив покарання й залишив полковника на свободі та на посаді.

Ще суди штрафували військовослужбовців за вживання алкоголю під час несення служби у військовій частині А1119, де сталися масштабні вибухи боєприпасів.

Як відомо, в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення: диверсія з боку РФ, недбальство посадовців Міноборони, навмисний підпал та людський фактор.

Збройні сили України посилили охорону військових об'єктів по всій країні.

Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн. грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.