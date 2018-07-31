Таїланд просить Велику Британію видати колишню прем’єрку



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Їнглак Чинават втекла із країни в серпні 2017 року на фоні звинувачень із махінаціями із рисом

Між двома країнами діє угода про екстрадицію

Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив про те, що Бангкок звернувся до Лондона із проханням видати їх колишню очільницю уряду країни Їнглак Чинават, яка була зміщена із посади внаслідок військового перевороту 2014 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Їнглак Чинават втекла із країни в серпні 2017 року на фоні звинувачень із махінаціями із рисом, які привезли до багатомільярдних втрат бюджету Таїланду. Після цього в вересні 2017 року суд визнав колишню очільницю уряду винною і засудив до п’яти років ув’язнення.

Між Великою Британією і Таїландом діє угода про екстрадицію. Очікується, що в 2019 році в країні пройдуть перші після військового перевороту вибори. Клан Чинават і досі зберігає значний вплив в Таїланді.