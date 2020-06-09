Таїланд вводить нові правила відвідування пляжів



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У Таїланді з 1 липня планують ввести нові правила для відвідування пляжів

Літніх людей просять відмовитися від пляжного відпочинку

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції в Таїланді збираються ввести нові правила для відвідування пляжів і визначних пам'яток країни. Очікується, що вони почнуть діяти з першого липня. Про це в понеділок, 8 червня, повідомляє Pattaya Mail.

Повідомляється, що пляжі дозволять відвідувати групами, однак відпочивальники все одно повинні будуть триматися на відстані близько двох метрів від інших груп і відвідувачів.

Крім того, службовці пляжів повинні будуть стежити за кількістю відпочивальників на березі, і запобігати скупченості, правильно розставивши лежаки. Кількість людей, які одночасно катаються на бананах і розважаються в групах з аніматорами, також обмежать.

Також всі присутні на пляжі повинні носити маску, часто мити руки. Кожен, хто відчув нездужання, зобов'язаний негайно звернутися до лікаря.

«МОЗ Таїланду закликає населення зробити все від них залежне для запобігання поширенню Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Таїланд почне стягувати податок з туристів. Збір стягуватиметься з туристів, що прибули в країну будь-яким видом транспорту.

Раніше повідомлялося, що в умовах пандемії коронавірусу Таїланд надасть грошову підтримку фермерам.

Крім того на порожні пляжі Пхукета повернулися рідкісні види черепах.

До того ж через пандемію у Таїланді «звільнили» близько 100 слонів: тварин випустили на волю.