МАУ скасувала рейс Балі-Бангкок-Київ через брак пасажирів



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Рейс МАУ PS1292 мав вирушити з Балі о 22:25 3 червня і з Бангкока о 02:50 4 червня

Про скасування рейсу повідомили у посольстві

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала спеціальний комерційний рейс із Індонезії (Балі-Бангкок-Київ) через недостатню кількість пасажирів.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Таїланді у Facebook.

«Шановні громадяни! Повідомляємо вам, що, на жаль, спеціальний комерційний рейс з Індонезії Балі-Бангкок-Київ PS1292 було скасовано авіаперевізником у зв’язку з недостатньою кількістю пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Посольство також рекомендує звернутися до контактного центру МАУ з приводу повернення коштів, сплачених за квиток.

Посольство також повідомило МЗС України, Міністерство інфраструктури України, авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» про необхідність здійснення спецрейсу з Таїланду.

У посольстві висловили сподівання, що рейс за маршрутом Бангкок-Київ відбудеться у першій декаді червня.

Рейс МАУ PS1292 мав вирушити з Балі о 22:25 3 червня і з Бангкока о 02:50 4 червня