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    МАУ скасувала рейс Балі-Бангкок-Київ через брак пасажирів

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    <span>Рейс МАУ PS1292 мав вирушити з Балі о 22:25 3 червня і з Бангкока о 02:50 4 червня</span> - МАУ скасувала рейс Балі-Бангкок-Київ через брак пасажирів
    Рейс МАУ PS1292 мав вирушити з Балі о 22:25 3 червня і з Бангкока о 02:50 4 червня

    Про скасування рейсу повідомили у посольстві

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала спеціальний комерційний рейс із Індонезії (Балі-Бангкок-Київ) через недостатню кількість пасажирів.

    Про це йдеться в повідомленні посольства України в Таїланді у Facebook.

    «Шановні громадяни! Повідомляємо вам, що, на жаль, спеціальний комерційний рейс з Індонезії Балі-Бангкок-Київ PS1292 було скасовано авіаперевізником у зв’язку з недостатньою кількістю пасажирів», - йдеться у повідомленні.

    Посольство також рекомендує звернутися до контактного центру МАУ з приводу повернення коштів, сплачених за квиток.

    Посольство також повідомило МЗС України, Міністерство інфраструктури України, авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» про необхідність здійснення спецрейсу з Таїланду.

    У посольстві висловили сподівання, що рейс за маршрутом Бангкок-Київ відбудеться у першій декаді червня.

    Рейс МАУ PS1292 мав вирушити з Балі о 22:25 3 червня і з Бангкока о 02:50 4 червня

    МЗС Таїланд літак МАУ посольство Індонезія Міністерство інфраструктури
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