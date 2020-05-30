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    Відомий український спортсмен побив російського блогера в Таїланді

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    25-річний українець Аскар Можаров виступає в змішаних єдиноборствах на професійному рівні з 2014 року - Відомий український спортсмен побив російського блогера в Таїланді
    25-річний українець Аскар Можаров виступає в змішаних єдиноборствах на професійному рівні з 2014 року

    Українець показав блогеру «одне зі своїх фірмових захоплень і акуратно торкнувся до його обличчя кулаком»

    Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив у Таїланді російського блогера Максима Мернеса.

    Бійка виникла через суперечку в одній із соціальних мереж. Тепер росіянин хоче провести показовий бій проти українця.

    «Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого, ніж «Чого ти так зухвало себе ведеш?» і «Ти хто такий?» придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, що не витерпів. Показав йому одне зі своїх фірмових захоплень і акуратно торкнувся до його обличчя кулаком.

    Випадково розбив його телефон. Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно. Не заздрю йому. Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою. Ноги навіть підключати не буду. Пам'ятаю, як 2013 року в Москву приїхав Володимир Кличко і влаштував громадську прочуханку Олександру Повєткіну. Мернеса чекатиме ще сумніша доля. Чекаю від нього умов проведення бою», - цитує українського бійця klitschko-brothers.com.

    Зазначимо, що 25-річний Аскар Можаров народився в Одесі. Виступає в змішаних єдиноборствах на професійному рівні з 2014 року. Провів 25 боїв і переміг у 19 з них.

    Росія Таїланд бійка Україна єдиноборства
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