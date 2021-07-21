«Така собі деградація»: блогер розкритикував «Укрзалізницю»

Потяг курсує за іншим графіком і не стикується з поїздами Інтерсіті по ст. Ім.Т.Шевченка

Васильєв бідкається, що замість комфортних дизель-поїздів їздить вагон 2-класу

Компанія «Укрзалізниця» знову потрапила у скандал через заміну поїздів. Цього разу комфорт поїздів розкритикував блогер Олег Васильєв, який звернув увагу на маршрут Черкаси – ім.Т.Шевченка. Про ситуацію, що склалася з потягом Васильэв написав на своїй сторінці у Facebook і відразу ж отримав купу відгуків під постом.

«Погралися і досить. Як завжди популізм вилазить боком», – написав Васильєв.

Так, у вересні 2020 року у Черкасах УЗ запустила дизель-поїзд Черкаси - ім.Т.Шевченка. Тоді на маршруті презентували новий дизель ДПКр3.

«Минуло 7 місяців і його зняли з маршруту через низький пасажиропотік. У якості заміни прислали автомотрису Песа 620м. Вона поїздила кілька місяців і зникла. Тепер замість комфортних дизель-поїздів їздить вагон 2-класу під тепловозом. Така собі деградація... Також це чудо курсує за іншим графіком і не стикується з поїздами Інтерсіті по ст. Ім.Т.Шевченка, як раніше.

P.S. Згодом стало відомо, що рейковий автобус забрали на маршрут Київ-Аеропорт Бориспіль де збільшився пасажиропотік. Черкащани тримайте заміну...», – зазначив блогер.

Нагадаємо, у зв'язку із погодними умовами низка поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням.