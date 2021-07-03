Народний депутат показав брудну і порвану білизну, отриману в вагоні «Укрзалізниці» (фото)

Олександр Качура вражений сервісом, отриманим у вагоні класу «люкс»

Народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Дірявими виявилися усі комплекти білизни, перевірені нардепом. Фото: t.me/kachuratut

«Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це «люкс». Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання», – обурюється нардеп.

Качура додав, що і на третьому простирадлі виявилася дірка.

Він звернувся з претензіями до провідника, і працівник «Укрзалізниці» за фактом скарги пасажира склав акт.

«Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію», – написав нардеп.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців. Серед них – журналіст Сергій Лещенко.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем «Укрзалізниці» і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

За перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету Міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярди гривень.

Крім того стало відомо, що «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.