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    Експрес до «Борисполя» переповнений, на маршруті з’явиться здвоєний потяг

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    Здвоєний потяг зможе перевозити 162 пасажири - Експрес до «Борисполя» переповнений, на маршруті з’явиться здвоєний потяг
    Здвоєний потяг зможе перевозити 162 пасажири
    Фото з відкритих джерел

    Здвоєний потяг курсуватиме в пікові години

    У зв’язку з поступовим послабленням карантинних обмежень та відновленням міжнародного авіаційного сполучення зростає попит пасажирів на експрес із Києва до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» і зворотно. Для задоволення цього попиту «Укрзалізниця» додає на маршрут ще один рейковий автобус Pesa. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що кількість рейсів Pesa залишиться незмінною: їх буде 22 пари, як і зараз. Проте кількість місць у пікові години буде збільшено: тепер у найбільш завантажений час маршрутом курсуватиме здвоєний Pesa, що дозволить перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс.

    «Укрзалізниця» продовжує фіксувати зростання попиту пасажирів на експрес з Києва до «Борисполя» і зворотно. Так, за одну добу – 14 червня – «Укрзалізниця» перевезла за цим маршрутом близько 4 тис. пасажирів, що є рекордом з моменту відновлення пасажирського руху за цим напрямком після карантинних обмежень.

    Збільшення навантаження на залізницю також є наслідком ремонту автотраси Київ–Бориспіль.

    Раніше повідомлялося, що за напрямком Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль» збільшено кількість рейсів.

    У травні заповненість цього потягу в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає нові потяги зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами.

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    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг
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    Експрес до «Борисполя» переповнений, на маршруті з’явиться здвоєний потяг