  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В Україні через негоду затримується низка потягів (перелік рейсів)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Укрзалізниця&raquo; вибачилася за вимушену затримку потягів - В Україні через негоду затримується низка потягів (перелік рейсів)
    «Укрзалізниця» вибачилася за вимушену затримку потягів
    Фото з відкритих джерел

    Рейси прямують із запізнення від 30 хвилин до майже трьох годин

    У зв'язку із погодними умовами низка поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    Так, станом на 9:00 середи, 21 липня, затримуються рейси:

    • №137 Лисичанськ – Хмельницький (затримується на дві години 50 хвилин);
    • №64 Київ – Харків (затримується на дві години 36 хвилин);
    • №101 Київ – Херсон (затримується на дві години);
    • №15 Харків – Рахів (затримується на дві години);
    • №126 Київ – Костянтинів (затримується на одну годину 45 хвилин);
    • №188 Ковель – Миколаїв (затримується на одну годину);
    • №232 Генічеськ – Івано-Франківськ (затримується на одну годину);
    • №87 Новоолексіївка – Ковель (затримується на одну годину);
    • №72 Київ – Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
    • №204 Генічеськ – Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
    • №868 Гречани – Київ (затримується на 42 хвилини);
    • №11 Новоолексіївка – Київ (затримується на 37 хвилини);
    • №282 Хмельницький – Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
    • №9 Київ – Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
    • №19 Київ – Попасна (затримується на 30 хвилини).

    «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку», – резюмується у заяві компанії.

    До слова, Кропивницький пережив страшну зливу (фото).

    Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

    Раніше повідомлялося, що в середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

    Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).

    Читайте також:
    Теги: Харків Запоріжжя Маріуполь Київ Укрзалізниця Кривий Ріг потяг Попасна Кропивницький Україна Івано-Франківськ Херсон Хмельницький негода перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні через негоду затримується низка потягів (перелік рейсів)