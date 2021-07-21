В Україні через негоду затримується низка потягів (перелік рейсів)
Рейси прямують із запізнення від 30 хвилин до майже трьох годин
У зв'язку із погодними умовами низка поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Так, станом на 9:00 середи, 21 липня, затримуються рейси:
- №137 Лисичанськ – Хмельницький (затримується на дві години 50 хвилин);
- №64 Київ – Харків (затримується на дві години 36 хвилин);
- №101 Київ – Херсон (затримується на дві години);
- №15 Харків – Рахів (затримується на дві години);
- №126 Київ – Костянтинів (затримується на одну годину 45 хвилин);
- №188 Ковель – Миколаїв (затримується на одну годину);
- №232 Генічеськ – Івано-Франківськ (затримується на одну годину);
- №87 Новоолексіївка – Ковель (затримується на одну годину);
- №72 Київ – Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
- №204 Генічеськ – Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
- №868 Гречани – Київ (затримується на 42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка – Київ (затримується на 37 хвилини);
- №282 Хмельницький – Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
- №9 Київ – Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
- №19 Київ – Попасна (затримується на 30 хвилини).
«Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку», – резюмується у заяві компанії.
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Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.
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