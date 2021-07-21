В Україні через негоду затримується низка потягів (перелік рейсів)

Рейси прямують із запізнення від 30 хвилин до майже трьох годин

У зв'язку із погодними умовами низка поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, станом на 9:00 середи, 21 липня, затримуються рейси:

№137 Лисичанськ – Хмельницький (затримується на дві години 50 хвилин);

№64 Київ – Харків (затримується на дві години 36 хвилин);

№101 Київ – Херсон (затримується на дві години);

№15 Харків – Рахів (затримується на дві години);

№126 Київ – Костянтинів (затримується на одну годину 45 хвилин);

№188 Ковель – Миколаїв (затримується на одну годину);

№232 Генічеськ – Івано-Франківськ (затримується на одну годину);

№87 Новоолексіївка – Ковель (затримується на одну годину);

№72 Київ – Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);

№204 Генічеськ – Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);

№868 Гречани – Київ (затримується на 42 хвилини);

№11 Новоолексіївка – Київ (затримується на 37 хвилини);

№282 Хмельницький – Генічеськ (затримується на 30 хвилини);

№9 Київ – Маріуполь (затримується на 30 хвилини);

№19 Київ – Попасна (затримується на 30 хвилини).

«Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку», – резюмується у заяві компанії.

До слова, Кропивницький пережив страшну зливу (фото).

Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

Раніше повідомлялося, що в середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).

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