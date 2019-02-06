Талібан: США пообіцяли вивести половину своїх військ із Афганістану до квітня



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На сьогодні американський контингент в Афганістані налічує 14 тисяч осіб

Нові переговори між Талібаном і урядом США заплановані на лютий

Представники терористичного руху Талібан заявили, що в рамках останнього раунду переговорів із спецпосланником США по афганському врегулюванню Залмаєм Халілзадом в Катарі уряд США зобов’язався до квітня вивести половину своїх сил із Афганістану.

Відповідну заяву представники руху Талібан зробили під час участі в переговорах в Москві, повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на РИА-Новости.

На сьогодні американський контингент в Афганістані налічує 14 тисяч осіб.

Наступний раунд переговорів за участю Залмая Халілзада має відбутися вже цього місяця.

Нагадаємо, раніше відомство Спеціального генерального інспектора США щодо відбудови Афганістану опублікувало щоквартальну доповідь щодо стану афганських збройних сил.