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    Танкові снаряди потрапили у село під час військових навчань «Козацька булава-2021»

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    Добре, що ніхто не постраждав - Танкові снаряди потрапили у село під час військових навчань «Козацька булава-2021»
    Добре, що ніхто не постраждав

    Розірвані снаряди виявили поблизу населеного пункту й на подвір'ї одного з будинків

    У ході навчань «Козацька булава-2021» снаряди танка Т-64 розірвалися поблизу населеного пункту й на території домогосподарства.

    Інцидент стався 22 липня на полігоні «Широкий лан» під час заключної частини змагань, коли стрільби виконували військові 54 ОМБр імені Гетьмана Мазепи. Військова прокуратура Південного округу повідомила, що розпочала розслідування недбалого ставлення до служби.

    Після стрільб танків Т-64 розірвані снаряди виявили поблизу населеного пункту й на подвір'ї одного з будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

    Справу розслідують за статтею про недбалого ставлення до служби. За підсумками перевірки обіцяють встановити винних у цьому інциденті.

    Імовірним винуватцям може загрожувати від 5 до 7 років за ґратами.

    Спільні українсько-британські міжнародні військові навчання, які вперше проходять у 2021 році. У них беруть участь понад три тисячі військових із України, Великої Британії, США, Канади та Швеції.

    Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський під час брифінгу з командувачем Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутьє повідомив, що 12 липня на одному з полігонів України розпочнуться багатонаціональні навчання «Козацька булава-2021».

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    Теги: прокуратура США НАТО військові навчання військові навчання розслідування село військова прокуратура
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    Танкові снаряди потрапили у село під час військових навчань «Козацька булава-2021»