У Балтійському морі стартували навчання НАТО за участю 18 країн



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Northern Coasts розпочалися в гавані Копенгагена

У навчаннях беруть участь близько трьох тисяч військових

Щорічні військово-морські навчання Northern Coasts розпочалися в гавані Копенгагена. Про це з посиланням на пресслужбу НАТО повідомляє «Європейська правда» у вівторок, 3 вересня.

Навчання проходитимуть до 19 вересня поблизу данських проток, що з'єднують Балтійське море з Північним морем, а також між містами Кіль і Борнгольм. У них беруть участь близько 3 тисяч військовослужбовців і більше 40 суден з 18 країн.

Кораблі і літаки для навчань скерували Бельгія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, Канада, Хорватія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія і США.

У рамках сценарію навчань було вигадано регіональну країну, яка пред'являє територіальні претензії до островів у Балтійському морі, використовуючи свої Військово-морські сили, щоб загрожувати свободі судноплавства.

Діючи за мандатом ООН, союзні і партнерські сили намагатимуться відновити свободу судноплавства. Навчання також будуть включати спостереження за морем, морські бої, протиповітряну оборону, протичовнову війну і розмінування.

«Балтійське море має життєво важливе значення для альянсу, а також межує із шістьма країнами НАТО. Цим навчанням вже 13 років. На жаль, ситуація у сфері безпеки в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією українського Криму і нарощування військового потенціалу», - сказала прессекретарка НАТО Оана Лунґеску.

Вона додала, що НАТО відреагувало на агресивні дії Росії, збільшивши повітряне і морське патрулювання в регіоні і скерувавши більше 4,5 тисяч військовослужбовців в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.