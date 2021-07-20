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    На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)

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    Під час навчань було відпрацьовано різні вправи у повітрі - На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)
    Під час навчань було відпрацьовано різні вправи у повітрі
    Фото: Бригада транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди/Facebook

    Авіатори, попри спеку, літали і в світлу, і в темну пору доби

    Протягом тижня авіатори Бригади транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди здійснювали навчально-тренувальні польоти із залученням до всіх ескадрилей. Про це повідомили у пресслужбі бригади у Facebook.

    Відомо, що авіатори, попри спеку, літали і в світлу, і в темну пору доби.

    До роботи було залучено штатні екіпажі вертольотів Мі-8 та літаків Ан-26, до них також приєдналися й курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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    На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)
    На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)

    Під керівництвом уже досвідчених авіаторів курсанти вправно здобували нові навички, які зможуть надалі використовувати не лише на іспитах, а й у майбутній службі.

    Під час навчань було відпрацьовано різні вправи. «Підкорюємо нові висоти разом із вами», резюмували повітроплавці.

    Додамо, що на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, що у Миколаївській області, відбулися міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».

    Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав спрямували 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

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    Теги: літак навчання Вінниччина
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    На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)