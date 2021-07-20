На Вінниччині авіабригади провели навчальні польоти (фото)

Під час навчань було відпрацьовано різні вправи у повітрі

Під час навчань було відпрацьовано різні вправи у повітрі

Авіатори, попри спеку, літали і в світлу, і в темну пору доби

Протягом тижня авіатори Бригади транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди здійснювали навчально-тренувальні польоти із залученням до всіх ескадрилей. Про це повідомили у пресслужбі бригади у Facebook.

Відомо, що авіатори, попри спеку, літали і в світлу, і в темну пору доби.

До роботи було залучено штатні екіпажі вертольотів Мі-8 та літаків Ан-26, до них також приєдналися й курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Під керівництвом уже досвідчених авіаторів курсанти вправно здобували нові навички, які зможуть надалі використовувати не лише на іспитах, а й у майбутній службі.

Під час навчань було відпрацьовано різні вправи. «Підкорюємо нові висоти разом із вами», — резюмували повітроплавці.

Додамо, що на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, що у Миколаївській області, відбулися міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».

Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав спрямували 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

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