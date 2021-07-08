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    Не тільки Сі-Бриз: днями в Україні проведуть багатонаціональні навчання «Козацька булава-2021»

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    Співпраця між українськими військовими та&nbsp;країнами-партнерами триває - Не тільки Сі-Бриз: днями в Україні проведуть багатонаціональні навчання «Козацька булава-2021»
    Співпраця між українськими військовими та країнами-партнерами триває

    Країни-партнери НАТО демонструватимуть техніку та озброєння

    Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський під час брифінгу з командувачем Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутьє повідомив, що вже 12 липня на одному з полігонів України розпочнуться багатонаціональні навчання «Козацька булава-2021».

    Навчання будуть тривати по 24 липня на них військову техніку представлять країни-партнери НАТО. Про це пише АрміяІнформ.

    – Ми розглянули низку питань щодо продовження двостороннього співробітництва, зокрема і стажування українських офіцерів у штабах і органах військового управління в НАТО, – сказав генерал-полковник.

    Крім того, восени пройдуть щорічні військові маневри «Швидкий тризуб» (Rapid Trident).

    Нагадаємо, у Одесі в межах морського компонента навчань «Сі Бриз-2021» провели маневрування кораблів і відбивали «атаки» швидкісних катерів. У цих маневрах взяли участь американський есмінець, румунський і болгарський корвети.

    А представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час проведення навчань російські військові не заважали Sea Breeze та кораблям країн НАТО і їх партнерів.

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    Теги: НАТО військові навчання озброєння
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    Не тільки Сі-Бриз: днями в Україні проведуть багатонаціональні навчання «Козацька булава-2021»