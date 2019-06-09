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    Порошенко заявив, що не буде об’єднуватися в Раді з «частинами партії Януковича»

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    Порошенко підкреслив, що &laquo;Європейська солідарність&raquo; - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія. - Порошенко заявив, що не буде об’єднуватися в Раді з «частинами партії Януковича»
    Порошенко підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

    Експрезидент підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

    «Європейська солідарність» не буде об’єднуватися в коаліцію з представниками опозиційних політичних сил, які входять до складу «Опозиційного блоку» та «Опозиційна платформа - за життя». Про це лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив у неділю на з’їзді політичної сили.

    «Євросоюз і НАТО - це досягнення нашої мети і головної нашої стратегії, і ми беремо на себе публічне зобов’язання - не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які перешкоджають цьому, - з «опозиційними платформами» та іншими частинами партії Януковича», - сказав Порошенко.

    За його словами, партія «ЄС» розраховує, що відповідні заяви зроблять й інші політичні сили, які претендують на те, щоб називатися демократичними або проєвропейськими.

    Порошенко підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

    «Наші прибічники голосували за нас на президентських виборах, і ми вдячні їм за це», - додав Порошенко.

    Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.

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