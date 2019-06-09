Порошенко заявив, що не буде об’єднуватися в Раді з «частинами партії Януковича»



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Порошенко підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

Експрезидент підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

«Європейська солідарність» не буде об’єднуватися в коаліцію з представниками опозиційних політичних сил, які входять до складу «Опозиційного блоку» та «Опозиційна платформа - за життя». Про це лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив у неділю на з’їзді політичної сили.

«Євросоюз і НАТО - це досягнення нашої мети і головної нашої стратегії, і ми беремо на себе публічне зобов’язання - не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які перешкоджають цьому, - з «опозиційними платформами» та іншими частинами партії Януковича», - сказав Порошенко.

За його словами, партія «ЄС» розраховує, що відповідні заяви зроблять й інші політичні сили, які претендують на те, щоб називатися демократичними або проєвропейськими.

Порошенко підкреслив, що «Європейська солідарність» - це державницька проукраїнська і проєвропейська партія.

«Наші прибічники голосували за нас на президентських виборах, і ми вдячні їм за це», - додав Порошенко.

Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.