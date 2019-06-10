Гендиректор «1+1 медіа» не планує залишати посаду, попри участь у виборах до Ради
Ткаченка цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика
Генеральний директор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко не планує залишати свою посаду, попри участь у виборах до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу».
Про це Ткаченко повідомив у Facebook.
«З «плюсів» до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика та менеджмент у нас давно розділені», – написав Ткаченко.
Він розповів, що його цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика.
Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).
Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».