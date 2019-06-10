Гендиректор «1+1 медіа» не планує залишати посаду, попри участь у виборах до Ради



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Ткаченка цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика

Генеральний директор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко не планує залишати свою посаду, попри участь у виборах до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу».

Про це Ткаченко повідомив у Facebook.

«З «плюсів» до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика та менеджмент у нас давно розділені», – написав Ткаченко.

Він розповів, що його цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика.