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    Гендиректор «1+1 медіа» не планує залишати посаду, попри участь у виборах до Ради

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    Гендиректор «1+1 медіа» не планує залишати посаду, попри участь у виборах до Ради

    Ткаченка цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика

    Генеральний директор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко не планує залишати свою посаду, попри участь у виборах до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу».

    Про це Ткаченко повідомив у Facebook.

    «З «плюсів» до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика та менеджмент у нас давно розділені», – написав Ткаченко.

    Він розповів, що його цікавлять місцеве самоврядування та гуманітарна політика.

    9 червня в Києві відбувся з’їзд партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Ткаченко під дев’ятим номером потрапив до виборчого списку партії на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня.

    Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

    Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

    вибори партії політика самоврядування Facebook партія Слуга народу Олександр Ткаченко
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