У Грузії звільнили гендиректора телеканалу, ведучий якого обматюкав Путіна



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Гварамія заявляв, що у нього підписаний контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року

Власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші

Генеральний директор грузинського телеканалу «Руставі-2» Ніка Гварамія звільнений зі своєї посади.

Це сталося 17 липня, відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші. Замість Гварамії він призначив керувати телеканалом свого юриста Паату Салію.

Відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії.

Гварамія за кілька годин до звільнення заявляв, що у нього підписаний контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти.

Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін «вимагали» закрити телеканал.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».

Габунію відсторонили від роботи на два місяці.

Джерело: Радіо Свобода