Тема прав людини не є популярною в програмах кандидатів у президенти - КВУ



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Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Згідно з Конституцією України, президент опікується не лише національною безпекою та формує зовнішню політику, а й є гарантом прав і свобод людини

Адекватного повноцінного захисту прав людини в програмах кандидатів немає. У кращому випадку це два речення у виборчій програмі кандидата. Про це розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Тема прав людини – це не одна із топ-5 чи навіть із топ-10 тем. «Я не готовий назвати жодного рейтингового кандидата, який реально займався б цим питанням. У програмах кандидатів тема прав людини втілюється досить цікаво. Наприклад, є такі кандидати, що пропонують механізм на кшталт, якщо суддя виніс хибне рішення, яке встановлене Європейським судом з прав людини, то такий суддя повинен заплатити той штраф, який має бути, або взагалі його має бути звільнено. Чи сприятиме це правам людини на практиці реально? Навряд. Тобто про ідею прав людини згадують, але в контексті думок політиків, тобто відкликання депутатів, перехід на мега електронну демократію, коли можна буде на смартфоні обирати хто буде держслужбовцем тощо», - сказав Рибачок.

Згідно зі статтею 102 Конституції України, президент опікується не лише національною безпекою та формує зовнішню політику, а й є гарантом прав і свобод людини.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.

За дослідженнями Комітету виборців, більшість тез виборчих програм кандидатів на пост президента носять загальний, декларативний характер з лівим ухилом. Вони також є сумнівними з точки зору реалістичності їх виконання. Виборчі програми переважно не є планом дій на найближчі 5 років, а дзеркальним відображенням соціологічних опитувань, які вказують на основні запити громадян. Окрім того, громадська організація склала рейтинг найдивніших обіцянок кандидатів у президенти.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: