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    Прес-центр «Главкома»

    Комітет виборців оприлюднив список дивних обіцянок кандидатів у президенти

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    Комітет виборців оприлюднив список дивних обіцянок кандидатів у президенти
    Світлина з відкритих джерел

    Половина тез виборчих програм кандидатів не належить до повноважень президента, які окреслені в ст. 106 Конституції України.

    Більшість тез виборчих програм кандидатів на пост президента носять загальний, декларативний характер з лівим ухилом. Вони також є сумнівними з точки зору реалістичності їх виконання. Виборчі програми переважно не є планом дій на найближчі 5 років, а дзеркальним відображенням соціологічних опитувань, які вказують на основні запити громадян. Про це розповіли представники громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель, голова організації,  та Денис Рибачок під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Кошель закликав кандидатів на пост президента оприлюднити стратегії, розширенні програми, які обґрунтують положення програм на предмет реалістичності та будуть базуватися на конкретних механізмах, як досягнути запропонованих соціально-економічних показників. Окрім того, на його думку, кандидати повинні були б публічно пообіцяти регулярно звітувати про реалізацію їх виборчих програм.

    «Чинний закон «Про вибори Президента України» передбачає обов’язковість дебатів лише напередодні другого туру виборів. З огляду на це існує ризик того, що виборчі програми кандидатів залишаться лише формальними документами і не будуть обговорені під час повноцінних дебатів напередодні першого туру. Тому закликає провідні телеканали організувати передачі у формі дебатів за участю кандидатів на пост президента по обговоренню тез їх виборчих програм», - говорить Кошель.

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    Його колега Денис Рибачок, каже, що половина тез виборчих програм кандидатів не належить до повноважень президента, які окреслені в ст. 106 Конституції України. «Натомість обіцянки кандидатів часто виходять за рамки Конституції. У цілому в програмах кандидатів переважає економічна і соціальна тематика, що не є основними повноваженнями президента», - говорить Рибачок.

    Окрім того, Комітет виборців України під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» оголосив «топ -10 дивних обіцянок кандидатів у президенти».

    1. Право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину (В. Петров)
    2. Ефективно боротися з дитячим алкоголізмом (А. Садовий)
    3. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад. (Р. Кошулинський)
    4. Будівництво протягом пяти років у кожному обласному центрі по одному льодовому палацу спорту (В. Бондар)
    5. Встановити безкоштовний швидкісний інтернет по всій території України (Ю. Дерев’янко)
    6. Мораторій на звільнення лікарів. (С. Каплін)
    7. За корупцію в судовому процесі може бути встановлена міра покарання аж до смертної кари (І. Ківа)
    8. Дитячі будинки переважно перетворити  на військові ліцеї-інтернати для хлопчиків (О. Мороз)
    9. «За моєї ініціативи буде створено Міжнародний трибунал. Це буде перший у світі антикорупційний трибунал, який розглядатиме справи гнобителів народу, в тому числі за відмивання корупційних активів у США та ЄС і масове корумпування політиків цих держав (А. Корнацький)

          10. Створення трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за геноцид українського народу в 1991 -2018 рр. (О. Мороз)

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