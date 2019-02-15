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    Теракт в Індії: кількість загиблих зросла до 44

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    <span>На півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції, 14 лютого 2019&nbsp;</span> - Теракт в Індії: кількість загиблих зросла до 44
    На півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції, 14 лютого 2019 

    Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території

    Число загиблих під час атаки терориста-смертника на автобус з індійськими військовими в Кашмірі зросло до 44.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Терорист-смертник протаранив машиною автобус, що перевозив індійських воєнізованих поліцейських в Кашмірі в четвер, убивши 44 з них», - йдеться в повідомленні.

    Ісламістська група «Джаїш-е-Мохаммед» з Пакистану взяла на себе відповідальність за напад.

    Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території, і закликав країну вжити відповідні заходи.

    У свою чергу Ісламабад відкинув припущення про те, що уряд країни будь-яким чином пов'язаний з нападом.

    Раніше повідомлялося про 18 загиблих у результаті вибуху, коли замінований автомобіль зі смертником врізався в автобус з військовими.

    Як відомо, Кашмір є спірною областю на північному заході півострова Індостан. Розділ Кашміру не зафіксовано офіційними угодами про кордони, а сам регіон є місцем напруги між Індією і Пакистаном. Ряд терористичних угруповань, що діють у провінції, регулярно атакує індійських силовиків.

     

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