Теракт в Індії: кількість загиблих зросла до 44
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Розсилка
Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території
Число загиблих під час атаки терориста-смертника на автобус з індійськими військовими в Кашмірі зросло до 44.
Про це повідомляє Reuters.
«Терорист-смертник протаранив машиною автобус, що перевозив індійських воєнізованих поліцейських в Кашмірі в четвер, убивши 44 з них», - йдеться в повідомленні.
Ісламістська група «Джаїш-е-Мохаммед» з Пакистану взяла на себе відповідальність за напад.
Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території, і закликав країну вжити відповідні заходи.
У свою чергу Ісламабад відкинув припущення про те, що уряд країни будь-яким чином пов'язаний з нападом.
Як відомо, Кашмір є спірною областю на північному заході півострова Індостан. Розділ Кашміру не зафіксовано офіційними угодами про кордони, а сам регіон є місцем напруги між Індією і Пакистаном. Ряд терористичних угруповань, що діють у провінції, регулярно атакує індійських силовиків.