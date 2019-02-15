Теракт в Індії: кількість загиблих зросла до 44



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На півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції, 14 лютого 2019

Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території

Число загиблих під час атаки терориста-смертника на автобус з індійськими військовими в Кашмірі зросло до 44.

Про це повідомляє Reuters.

«Терорист-смертник протаранив машиною автобус, що перевозив індійських воєнізованих поліцейських в Кашмірі в четвер, убивши 44 з них», - йдеться в повідомленні.

Ісламістська група «Джаїш-е-Мохаммед» з Пакистану взяла на себе відповідальність за напад.

Індійський уряд звинуватив Пакистан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти зі своєї території, і закликав країну вжити відповідні заходи.

У свою чергу Ісламабад відкинув припущення про те, що уряд країни будь-яким чином пов'язаний з нападом.