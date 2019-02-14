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    Терористи атакували автоколону військовослужбовців в Індії

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    Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування &laquo;Джаиш-е-Мухаммад&raquo; - Терористи атакували автоколону військовослужбовців в Індії
    Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад»
    Фото: twitter.com MehboobaMufti

    В результаті нападу загинули 18 військових

    На півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого не менше 18 військовослужбовців загинули. Про це повідомляє NDTV.

    Повідомляється, що терористи активували вибуховий пристрій, коли колона більш ніж з 70 автомобілів ЦРСП рухалася по шосе Срінагар-Джамму. В результаті нападу понад 40 людей отримали поранення. 13 постраждалих були доставлені у військовий госпіталь у критичному стані.

    Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад».

    Також нагадаємо, що напередодні в Індії розбився винищувач МіГ-27. Літак зазнав аварії під час тренувальної місії. 

    Разом із тим, Індія хоче закупити в РФ додатково 21 винищувач МіГ-29. До цього Індія закупляла винищувачі МіГ-29 в РФ в 1987-90 роках і в 1994 році. Всього було закуплено 79 літаків, які до кінця 2018 року були модернізовані до рівня МіГ-29UPG.

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