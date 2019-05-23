Тереза Мей оголосить про відставку 24 травня – ЗМІ



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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

Мей може залишити свою посаду після призначеної на п'ятницю зустрічі з Гремом Брейді

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосить про свою відставку у пятницю, 24 травня, через розбіжності її позиції щодо Brеxit з позицією уряду.

Про це повідомляє газета The Times із посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

Як стверджує видання, Мей може оголосити про відставку після призначеної на п’ятницю зустрічі з главою Комітету 1922 Гремом Брейді.

Цей Комітет об’єднує рядових парламентаріїв-торі та визначає питання вибору або зміни лідера партії.

Раніше Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.