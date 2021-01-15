Тернопільських школярів відправили на канікули до кінця карантину
Після закінчення локдауну 24 січня діти повернуться до очного навчання у школах
У Тернополі школярі підуть відпочивати до кінця карантину ─ з 18 до 24 січня. Про це повідомляє сайт Тернопільської міськради.
Зазначається, що після закінчення локдауну діти повернуться до очного навчання у школах.
Відзначається, що спочатку канікули були заплановані на лютий, проте на прохання батьків учнів їх перенесли на тиждень жорсткого карантину.
У міськраді поінформували. що після завершення зимових канікул у Тернополі діти навчалися в дистанційному режимі.
Як повідомлялося 13 січня, у Києві хочуть дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі. З 11 січня шкільні заклади освіти в Києві почали працювати в дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжили роботу лише дитячі садочки.
Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов пояснив, чому учні молодшої школи залишаться вдома до кінця локдауну.
Раніше Степанов розповів, чому варто продовжити січневий локдаун.