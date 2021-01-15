Тернопільських школярів відправили на канікули до кінця карантину

Спочатку канікули були заплановані на лютий, проте на прохання батьків учнів їх перенесли на тиждень жорсткого карантин

Після закінчення локдауну 24 січня діти повернуться до очного навчання у школах

У Тернополі школярі підуть відпочивати до кінця карантину ─ з 18 до 24 січня. Про це повідомляє сайт Тернопільської міськради.

Зазначається, що після закінчення локдауну діти повернуться до очного навчання у школах.

Відзначається, що спочатку канікули були заплановані на лютий, проте на прохання батьків учнів їх перенесли на тиждень жорсткого карантину.

У міськраді поінформували. що після завершення зимових канікул у Тернополі діти навчалися в дистанційному режимі.

Як повідомлялося 13 січня, у Києві хочуть дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі. З 11 січня шкільні заклади освіти в Києві почали працювати в дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжили роботу лише дитячі садочки.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов пояснив, чому учні молодшої школи залишаться вдома до кінця локдауну.

Раніше Степанов розповів, чому варто продовжити січневий локдаун.