  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві хочуть дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі

    • Розсилка
    Учні молодших класів під час локдауну можуть повернутися за парти - У Києві хочуть дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі
    Учні молодших класів під час локдауну можуть повернутися за парти
    Фото з відкритих джерел

    Дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне, переконаний Віталій Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час локдауну навчання в молодшій школі. Про це київський міський голова сказав під час онлайн-брифінгу.

    «Столичні школи після канікул розпочали дистанційне навчання. Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі, щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне», – підкреслив мер столиці.  

    Він зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати.

    «Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення», – наголосив Кличко.

    Дитячі ж садочки, за словами мера, працюють під час локдауну у звичному режимі. На сьогодні в столиці на карантин не зачинений жоден садочок. Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках. Наповненість дітей у садочках – майже 50%.

    Нагадаємо, з 11 січня шкільні заклади освіти в Києві почали працювати в дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжили роботу лише дитячі садочки.

    Теги: Кабмін Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies