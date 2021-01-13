У Києві хочуть дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі

Учні молодших класів під час локдауну можуть повернутися за парти

Дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне, переконаний Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час локдауну навчання в молодшій школі. Про це київський міський голова сказав під час онлайн-брифінгу.

«Столичні школи після канікул розпочали дистанційне навчання. Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі, щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне», – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати.

«Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення», – наголосив Кличко.

Дитячі ж садочки, за словами мера, працюють під час локдауну у звичному режимі. На сьогодні в столиці на карантин не зачинений жоден садочок. Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках. Наповненість дітей у садочках – майже 50%.

Нагадаємо, з 11 січня шкільні заклади освіти в Києві почали працювати в дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжили роботу лише дитячі садочки.