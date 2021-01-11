Столичні школярі перейшли на дистанційне навчання: особливості роботи

Онлайн-уроки триватимуть не більше 30 хвилин

З 11 січня шкільні заклади освіти в Києві почали працювати в дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжили роботу лише дитячі садочки.

Директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян розповіла про особливості навчання в дистанційному режимі.

Рекомендації керівникам шкіл

Врахували досвід попереднього року та надали ряд рекомендацій керівникам шкіл. «Тут потрібно зазначити, що ми можемо лише рекомендувати. Так говорить законодавство. Та наші рекомендації - це узагальнення досвіду освітян усіх районів міста. Наводжу їх в інфографіці», - написала Фіданян.

Google-календар для учнів і батьків

Створили Google-календар, в якому є важлива інформація і для батьків, і для педагогів, які перебувають в умовах карантинних обмежень.

Що робити учням і вчителям, що не мають засобів для дистанційного навчання вдома

Рекомендували (за крайньої потреби та з метою створення безпечних умов) дозволити учням та вчителям, які не мають засобів для дистанційного навчання вдома та проживають у кроковій доступності, навчатися дистанційно з використанням шкільної комп'ютерної техніки.

Спілкування з батьками учнів

Для спілкування з батьками учнів рекомендували замість цілодобового Viber зв'язку, який часто й густо перетворюється на платформу сварок, створити шкільні електронні скриньки.

Тривалість онлайн-уроку

Онлайн-урок не може тривати 45 хвилин. «Науковими установами України ще не розроблені рекомендації щодо тривалості онлайн-уроків в умовах дистанційного навчання. Єдині нормативи, що є в Санітарному регламенті (новому), стосуються тривалості використання ТЗН під час очного навчання. Отже, ми (освітяни) використовувати можемо лише їх», - зазначила Фіданян.

Таким чином, безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути:

для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних уроках для учнів 10-11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці.

Фіданян додала, що кожен заклад освіти має свій план роботи на червоному рівні епіднебезпеки. «Та життя кожного разу нас вчить й вносить свої корективи. Думаю, що й цього разу ми отримаємо нові навички та уроки», - зазначила вона.