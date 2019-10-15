На Донеччині у День захисника пройшла смолоскипна хода (відео)



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«Ми хочемо показати, що повторення 2014 року не буде», - заявив один з організаторів смолоскипної ходи Родомир Степний

Під час руху колони активістів в Покровську лунали вигуки: «Україна понад усе!»

У День захисника України мешканці трьох прифронтових міст Донеччини — Покровська, Мирнограда та Новогродівки провели спільну смолоскипну ходу.

Про це повідомляє інформаційна агенція «Вчасно».

«Ми хочемо показати, що повторення 2014 року не буде. На наш заклик приєднатися до смолоскипної ходи відгукнулися не лише жителі Покровська, а й інших міст. Це звичайні люди. Разом ми хочемо показати, що не дозволимо проросійським силам та колаборантам захоплювати наші міста, що Донбас — це Україна», — розповів один з організаторів ходи Родомир Степний.

Під час руху колони активістів в Покровську лунали вигуки: «Україна понад усе!», «Слава захисникам України», «Донбас — це Україна», «Ні — капітуляції» тощо.

Учасники ходи пронесли до центру міста величезний прапор України, виконали державний гімн, вшанували пам’ять загиблих захисників.

Нагадаємо, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

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