У парламенті Данії майже 40 хвилин виступала лже-Тихановська



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Коли представники комітету зв’язалися зі соратниками Світлани Тихановської, ті повідомили, що вона не брала участі в такій зустрічі

Коли почалася зустріч, у «Тихановської» нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері, тому її обличчя не було видно

Парламент Данії повідомив, що невідома людина 6 жовтня виступала по відеозв’язку на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики, видаючи себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Це вдалося зробити завдяки тому, що, коли почалася зустріч, у «Тихановської» і її співробітників нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері, і тому її обличчя було неможливо побачити.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На зустрічі йшлося про політичну ситуацію в Білорусі і те, як Данія може підтримати білоруський народ у його боротьбі за демократію і права людини. Зустріч тривала близько 40 хвилин.

Під час зустрічі депутати зрозуміли, що щось не так, і голова завершив засідання. Пізніше, коли представники комітету зв’язалися зі соратниками Світлани Тихановської, ті повідомили, що вона не брала участі в такій зустрічі.

Хто саме був на зв’язку з комітетом – у данському парламенті не повідомляють.

Однак парламентарі наголосили, що в ході зустрічі «не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії».

«Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але це також дає привід для роздумів», – зауважив Мартін Лідегор, голова Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії.

Його заступник Міхаель Оструп Єнсен заявив агенції Reuters, що наразі не знає, хто стоїть за обманом, але вказав на ознаки російського сліду.

«Це може з’явитися в сатиричному шоу в російськомовній країні, або це може бути незграбна спроба шпигунства чи поганий жарт. Я не наважуся сказати», – заявив Лідегор.

«Головуючий у майбутньому завжди буде вимагати, щоб камера була увімкнена, коли комітет віртуально зустрічається з учасниками зовнішніх зустрічей», – сказав за підсумками засідання Міхаель Оструп Єнсен.

Нагадаємо, Тихановська останніми днями проводить особисті та віртуальні зустрічі з лідерами країн Євросоюзу і виступає в парламентах різних країн і органах ЄС. Вона зустрічалася з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Цього тижня на сайті МВС РФ з'явилося оголошення про розшук лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.